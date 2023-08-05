Пеп Гвардиола пошутил, что ему нравится фамилия Йошко Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил о возможном трансфере защитника сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

«У Йошко Гвардиола красивая фамилия! Он проходит медицинский осмотр», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Тренер выразил надежду, что в ближайшие дни переход будет оформлен.

«Все знают, что Гвардиол здесь», — сказал он.

В прошедшем сезоне 21-летний хорват провёл за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил три мяча. Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит «Лейпцигу» €90 млн за Гвардиола.