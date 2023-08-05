Пеп Гвардиола пошутил, что ему нравится фамилия Йошко Гвардиола
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«У Йошко Гвардиола красивая фамилия! Он проходит медицинский осмотр», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Тренер выразил надежду, что в ближайшие дни переход будет оформлен.
«Все знают, что Гвардиол здесь», — сказал он.
В прошедшем сезоне 21-летний хорват провёл за «Лейпциг» 41 матч во всех турнирах и забил три мяча. Контракт защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит «Лейпцигу» €90 млн за Гвардиола.