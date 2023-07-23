Точечное усиление: «Арсенал» купил Райса за €116 млн, МЮ нашёл замену де Хеа, а «Бавария» — Эрнандесу

«Арсенал» приобрёл полузащитника клуба «Вест Хэм» Деклана Райса за рекордные для себя €116,6 млн, а «Челси» продал Кристиана Пулишича в «Милан». «Манчестер Юнайтед» взял у «Интера» голкипера Андре Онана в качестве замены выступавшему за команду на протяжении 12 лет Давиду де Хеа, а «Астон Вилла» заполучил вингера «Байера» Муссу Диаби и защитника «Вильярреала» Пау Торреса. «Пари Сен-Жермен» выложил €60 млн за опорника «Спортинга» Мануэля Угарте и переманил у «Баварии» Лукаса Эрнандеса, а мюнхенцы купили на его место центрального защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.

Деклан Райс («Вест Хэм» ⇒ «Арсенал»)

Сумма трансфера: €116,6 млн.

«Канониры» продолжают укрепляться в статусе одной из самых активных команд на трансферном рынке. В начале июля они забрали у «Челси» Кая Хаверца, а в течение месяца пополнили состав ещё двумя сильными исполнителями. Центр обороны усилил Юрриен Тимбер из «Аякса», обошедшийся в €40 млн, но главной покупкой стал опорник клуба «Вест Хэм» Деклан Райс. Чтобы удовлетворить аппетиты «молотобойцев» и попутно выиграть конкуренцию у «Манчестер Сити» и «Баварии», «Арсеналу» пришлось оформить личный рекорд по сумме компенсации и отдать за звёздного хавбека €116,6 млн (£105 млн).

Таким образом, на новом месте Райсу придётся оправдывать колоссальные ожидания, обусловленные не только его высокой стоимостью, но и другими факторами. В «Арсенале» ему предстоит заменить многолетнего капитана Гранита Джаку и подтвердить звание одного из лучших английских полузащитников своего поколения. А ведь именно таким его считают многие. Известный журналист Пирс Морган назвал его «смесью Тони Адамса и Патрика Виейра с примесью Денниса Бергкампа», а в числе своих подопечных его хотел видеть экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, особенно отмечавший лидерские качества хавбека.

Сделает ли Райс «Арсенал» сильнее? Наверняка. Но сумеет ли отработать всю выплаченную за него сумму? Есть сомнения. Ведь пусть он способен приносить огромную пользу своему коллективу как в обороне, так и в нападении, результативностью англичанин не блещет. За всю карьеру он провёл 278 официальных матчей и записал на свой счёт лишь 29 (15 + 14) очков по системе «гол + пас». Именно на невысокую продуктивность и отсутствие у Деклана тонкого паса указывал бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс, а легенда МЮ Дуайт Йорк и вовсе выразил мнение, что лучше купить Мэйсона Маунта за £60 млн, чем выложить более сотни за его соотечественника.

Андре Онана («Интер» ⇒ «Манчестер Юнайтед»)

Сумма трансфера: €52,5 млн.

В 2023-м завершилась эпоха Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед». Звёздный испанец переехал на «Олд Траффорд» 12 лет назад и за это время успел стать символом клуба, но в последние годы всё чаще становился объектом критики. Способность великолепно действовать на ленточке и временами совершать невероятные сейвы он не утратил, но в условиях современного футбола отсутствие навыков игры ногами всё чаще выходило ему боком. И особенно заметен его недостаток стал после прихода на тренерский мостик Эрика тен Хага, активно задействующего голкиперов в построении комбинаций.

По ходу сезона недовольство испанцем лишь нарастало, поэтому никто не удивился, когда «красные дьяволы» не стали продлевать истекающее соглашение с вратарём. Как минимум на выгодных для де Хеа условиях, чем фактически вынудили его покинуть клуб. И хотя МЮ имел в обойме перспективного Дина Хендерсона, в клубе всё равно озадачились поиском замены. В итоге был подписан Андре Онана, хорошо известный тен Хагу по работе в «Аяксе». И чтобы заполучить финалиста последнего розыгрыша Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» согласился отдать более €50 млн — в два раза больше, чем в своё время заплатил за Давида.

На бумаге Онана видится неплохим приобретением, идеально подходящим под модель голландского специалиста. Но это если говорить исключительно об игре ногами. В плане классических вратарских навыков он заметно уступает даже переживающему спад де Хеа, что подтверждает расширенная статистика. Если взять разницу между ожидаемыми голами после ударов (PSxG) и пропущенными мячами (GA), то по итогам прошлого сезона Андре занял лишь 166-е место среди коллег в топ-5 лигах Европы (-2,7), в то время как Давид расположился на 116-й строчке (-0,7).

Кристиан Пулишич («Челси» ⇒ «Милан»)

Сумма трансфера: €20 млн.

В то время как «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» продолжают укреплять состав и готовиться к борьбе с «Сити» за чемпионство в АПЛ, другой гранд английского футбола сбрасывает балласт. Летом «Челси» покинули уже 14 игроков, одним из которых стал вечно подающий надежды Кристиан Пулишич. В стан «аристократов» он, прошедший школу дортмундской «Боруссии», переходил в 20-летнем возрасте в статусе одного из наиболее перспективных вингеров своего поколения. Но полноценно раскрыться на «Стэмфорд Бридж» он так и не сумел, причиной чему во многом стали травмы. За этот период он 13 раз получал повреждения, из-за чего пропустил суммарно 413 дней.

Перезапустить карьеру американец попробует в «Милане», который заплатил за него на €5 млн меньше рыночной стоимости — €20 млн. И для россонери это стало отличной сделкой. Стефано Пиоли получил в своё распоряжение всё ещё молодого (в сентябре Кристиан отпразднует 25-летие) и талантливого вингера, способного оживить правый фланг атаки и составить сверхскоростное трио с Рафаэлом Леау и Ноа Окафором, купленными у «Зальцбурга». Но для этого ему необходимо вернуть уверенность в себе и вновь начать забивать. В прошедшем сезоне Пулишич отметился лишь одним голом в 30 матчах во всех турнирах и ещё дважды ассистировал партнёрам.

Мусса Диаби («Байер» ⇒ «Астон Вилла»)

Сумма трансфера: €55 млн.

Неожиданно для многих высокую активность на рынке демонстрирует и коллектив Унаи Эмери. Под руководством испанца «Астон Вилла» сумел спасти неудачно складывающийся сезон, финишировать седьмым и впервые с 2010-го квалифицироваться в еврокубки. Руководство не оставило это без внимания и ещё до конца июля заполучило трёх сильных исполнителей. И если Юри Тилеманс переехал на «Вилла Парк» в статусе свободного агента, то на приобретение Пау Торреса и Муссы Диаби было затрачено суммарно €88 млн.

На бумаге оба трансфера — крайне удачные. Испанский защитник уже давно перерос «Вильярреал» и готов перейти на новый уровень. А в паре с Диего Карлосом или Эзри Консой он способен сформировать очень сильную пару в центре. Однако более интересным кажется приглашение француза, способного стать лидером «Астон Вилла» в нападении. Реактивный вингер умеет как забивать сам, так и отлично задействовать партнёров, что подтверждает статистика. В минувшем соревновательном году он записал на свой счёт 14 голов и 11 передач во всех турнирах, а в предыдущем и того больше — 17 + 14. Вопрос лишь в том, не просядут ли его показатели так же, как у его одноклубника Леона Бейли. Вплоть до 2021-го тот тоже «разрывал» в составе «Байера», но в АПЛ стал бледной тенью самого себя.

Лукас Эрнандес («Бавария» ⇒ «Пари Сен-Жермен»)

Сумма трансфера: €45 млн.

Очередную масштабную дозаявочную кампанию проводит гегемон французского футбола. В статусе свободных агентов в Париж уже переехали Марко Асенсио и Милан Шкриньяр, у «Реймса» был выкуплен контракт Уго Экитике, а из «Мальорки» выписан Ли Кан Ин. Но наибольшего внимания заслуживают трансферы Мануэля Угарте и Лукаса Эрнандеса. Первый — из-за своей крайне высокой стоимости (€60 млн), второй — из-за рисков, обусловленных травматичностью спортсмена.

За время пребывания в «Баварии» француз четырежды страдал от серьёзных повреждений. В октябре 2019-го у него была диагностирована трещина внутрисуставной связки лодыжки, а с июня 2021 по ноябрь 2022-го — три разрыва. Сначала его подвёл мениск, затем мышечный пучок, а впоследствии и крестообразная связка (из-за последней травмы он пропустил 219 дней). И пока сложно сказать, как это скажется на его выступлениях. Не исключено, что Эрнандес уже не сумеет вернуться на свой высокий уровень, но, даже если это ему удастся, от новых травм он не застрахован. И это может стать проблемой для ПСЖ, по-прежнему испытывающего дефицит высококлассных центральных защитников.

Что касается Угарте, ему будет непросто оправдать вложенные средства. Да, в минувшем сезоне он стал одним из лучших в чемпионате Португалии по оборонительным показателям — речь идёт об отборах (первое место), перехватах (пятое) и заблокированных пасах (шестое). А также сам неплохо поддерживал владение. Но достаточно ли этого для Луиса Энрике? С 2014 года он не работал с опорниками ниже классом, чем Серхио Бускетс и Родри, каждый из которых очень тонко чувствует момент и способен не только отдавать пас ближнему, но и тончайшими передачами развивать атаки. А с этим у Мануэля пока проблемы.

Ким Мин Джэ («Наполи» ⇒ «Бавария»)

Сумма трансфера: €50 млн.

Подтверждать свой высокий класс придётся и лучшему защитнику минувшего сезона в Серии А. В свой первый же год в Неаполе Ким Мин Джэ сумел сотворить практически невозможное — заменить многолетнего лидера обороны Калиду Кулибали и помочь подопечным Лучано Спаллетти завоевать скудетто. Тем самым он привлёк внимание скаутов многих европейских грандов. Настырнее всех оказалась «Бавария», в рекордно короткие сроки нашедшая замену Эрнандесу.

И теперь южнокорейцу предстоит доказать, что прошлогодние успехи не были случайностью и он действительно достоин называться одним из самых надёжных защитников планеты. Правда, для начала нужно выиграть конкуренцию у не менее звёздных Маттейса де Лигта и Дайо Упамекано, каждый из которых не уступает ему в опыте, но при этом на пару лет моложе. Плюс пока крайне сложно предположить, как фактурный и не самый скоростной спортсмен будет чувствовать себя в немецкой Бундеслиге, где уровень сопротивления значительно выше, чем в Серии А.