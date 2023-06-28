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Гохан: «Манчестер Сити» выключился из борьбы за Райса после предложения «Арсенала»

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Журналист Джек Гохан сообщил, что «Арсенал» смог выбить «Манчестер Сити» из гонки за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
Гохан: «Манчестер Сити» выключился из борьбы за Райса после предложения «Арсенала»
  • Gettyimages.ru

«Канониры» предложили за футболиста €122 млн.

Если сделка состоится, то станет рекордной для английских футболистов. Прежний рекорд составляет €117,5 млн, тогда Джек Грилиш перебрался из «Астон Вилла» в расположение «Манчестер Сити».

Сообщается, что у «Вест Хэма» и «Арсенала» есть разногласия по поводу порядка выплаты средств. «Пушкари» хотят производить транзакции частями, в то время как «молотобойцы» хотят получить всю сумму единовременно.

Райс провёл за «Вест Хэм» 245 матчей после своего прихода в 2017-м. Transfermarkt оценивает Райса в €90 млн.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отклонил предыдущее предложение «Арсенала».

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