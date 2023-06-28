Гохан: «Манчестер Сити» выключился из борьбы за Райса после предложения «Арсенала»

Журналист Джек Гохан сообщил, что «Арсенал» смог выбить «Манчестер Сити» из гонки за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Канониры» предложили за футболиста €122 млн.

Если сделка состоится, то станет рекордной для английских футболистов. Прежний рекорд составляет €117,5 млн, тогда Джек Грилиш перебрался из «Астон Вилла» в расположение «Манчестер Сити».

Сообщается, что у «Вест Хэма» и «Арсенала» есть разногласия по поводу порядка выплаты средств. «Пушкари» хотят производить транзакции частями, в то время как «молотобойцы» хотят получить всю сумму единовременно.

Райс провёл за «Вест Хэм» 245 матчей после своего прихода в 2017-м. Transfermarkt оценивает Райса в €90 млн.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отклонил предыдущее предложение «Арсенала».