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The Telegraph: «Вест Хэм» отказался продать «Манчестер Сити» Райса за £90 млн

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Полузащитник «Вест Хэм» Деклан Райс не перейдёт в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.
The Telegraph: «Вест Хэм» отказался продать «Манчестер Сити» Райса за £90 млн
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Как сообщает The Telegraph, руководство «молотобойцев» не впечатлило подобное предложение «Манчестер Сити» и они быстро отклонили его.

По информации источника, одним из фаворитов на подписание футболиста является «Арсенал», предложения которого ранее также отклонялись.

24-летний хавбек в сезоне-2022/23 провёл за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о переходе Гюндогана в «Барселону».

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