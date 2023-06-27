The Telegraph: «Вест Хэм» отказался продать «Манчестер Сити» Райса за £90 млн
- Gettyimages.ru
- © DeFodi Images
Как сообщает The Telegraph, руководство «молотобойцев» не впечатлило подобное предложение «Манчестер Сити» и они быстро отклонили его.
По информации источника, одним из фаворитов на подписание футболиста является «Арсенал», предложения которого ранее также отклонялись.
24-летний хавбек в сезоне-2022/23 провёл за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее «Манчестер Сити» объявил о переходе Гюндогана в «Барселону».