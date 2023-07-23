RMC Sport опубликовало текст письма ПСЖ к Мбаппе после его отказа от продления контракта

Французское информационное агентство RMC Sport опубликовало текст письма «Пари Сен-Жермен» к нападающему команды Килиану Мбаппе после его решения не продлевать контракт с парижским клубом.

«Необходимо напомнить, что наши переговоры весной 2022 года всегда проходили в таком ключе, который был направлен на то, чтобы вы продолжили карьеру в ПСЖ — семье, которая сделала невозможное для вашей карьеры за эти годы. Это позволило бы нам в согласованное с вами время дать положительный ответ на запрос о трансфере», — приводит слова из письма RMC Sport.

В ПСЖ заявили 24-летнему французу о необходимости встречи для поиска лучшего решения для всех сторон.

«Продление контракта на сезон-2024/25 или продажа в начале этого сезона — это единственно возможные варианты, позволяющие ПСЖ избежать продолжительного паралича, вызванного вашими недавними действиями», — говорится в письме.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.

По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.

В частности, Мбаппе не попал в состав команды на предсезонный тур по Японии.

Ранее профсоюз футболистов Франции выступил в защиту Мбаппе, исключённого из состава ПСЖ.