Профсоюз футболистов Франции выступил с заявлением по ситуации с Мбаппе
«Нелишне напомнить лидерам, что оказание давления на работника с целью заставить его уйти или принять то, что хочет работодатель, представляет собой моральное преследование», — говорится в заявлении организации на официальном сайте.
По информации СМИ, мадридский «Реал» готов заплатить за Мбаппе €200 млн.
Мбаппе в сезоне 2022/23 забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер.