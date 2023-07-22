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Профсоюз футболистов Франции выступил с заявлением по ситуации с Мбаппе

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Профсоюз футболистов Франции (UNFP) выступил с заявлением после решения ПСЖ не включать нападающего Килиана Мбаппе в состав на предсезонное турне по Японии.

«Нелишне напомнить лидерам, что оказание давления на работника с целью заставить его уйти или принять то, что хочет работодатель, представляет собой моральное преследование», — говорится в заявлении организации на официальном сайте.

По информации СМИ, мадридский «Реал» готов заплатить за Мбаппе €200 млн.

Мбаппе в сезоне 2022/23 забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер.

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