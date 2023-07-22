Романо: ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе всё же может покинуть парижский клуб уже этим летом.

Руководство приняло решение продать форварда сборной Франции, написал в Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации L'Équipe, «Пари Сен-Жермен» исключил Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Азии. Футболист заключил тайное соглашение о переходе в «Реал» следующим летом на правах свободного агента.

Вице-чемпион мира в сезоне 2022/23 забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, мадридский «Реал» готов заплатить за Мбаппе €200 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Мбаппе 10-летний контракт на €1 млрд.