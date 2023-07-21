L'Équipe: Мбаппе заключил тайное соглашение о переходе в «Реал»

Руководство «Пари Сен-Жермен» приняло решение исключить Килиана Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии.

Мбаппе уже заключил тайное соглашение о переходе в «Реал» следующим летом на правах свободного агента. Француз исключён из заявки на предсезонное турне по Азии, сообщает L'Équipe.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, мадридский «Реал» готов заплатить за Мбаппе €200 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Мбаппе 10-летний контракт на €1 млрд.