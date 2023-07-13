Узнать больше

«Милан» объявил о подписании контракта с Пулишичем

Короткая ссылка
Пресс-служба «Милана» объявила о подписании контракта с полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем.
«Милан» объявил о подписании контракта с Пулишичем
  • Gettyimages.ru

Стороны подписали соглашение до 2027 года с возможностью продления на сезон, сообщается на официальном сайте итальянского клуба. 

Пулишич будет выступать под 11-м номером. 

В сезоне-2022/23 24-летний футболист провёл за «Челси» 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет продать ряд игроков до конца июня, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей и не нарушить правила УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить