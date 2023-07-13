«Милан» объявил о подписании контракта с Пулишичем

Пресс-служба «Милана» объявила о подписании контракта с полузащитником «Челси» Кристианом Пулишичем.

Стороны подписали соглашение до 2027 года с возможностью продления на сезон, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Пулишич будет выступать под 11-м номером.

В сезоне-2022/23 24-летний футболист провёл за «Челси» 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет продать ряд игроков до конца июня, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей и не нарушить правила УЕФА.