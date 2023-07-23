Узнать больше

Marca: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» интересуются Мбаппе

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» проявляют интерес к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.
Marca: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» интересуются Мбаппе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Marca, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи и председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви находятся в тесном контакте.

При этом ПСЖ интересуется нападающим лондонского клуба Гарри Кейном.

В свою очередь «Челси» необходимо продать нескольких игроков, прежде чем делать предложение парижанам.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.

По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.

В частности, Мбаппе не попал в состав команды на предсезонный тур по Японии.

Ранее профсоюз футболистов Франции выступил в защиту Мбаппе, исключённого из состава ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить