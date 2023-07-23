Marca: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» интересуются Мбаппе

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» проявляют интерес к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

Как сообщает Marca, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи и председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви находятся в тесном контакте.

При этом ПСЖ интересуется нападающим лондонского клуба Гарри Кейном.

В свою очередь «Челси» необходимо продать нескольких игроков, прежде чем делать предложение парижанам.

Напомним, что 24-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ, но хочет отработать действующее соглашение с парижским клубом до конца.

По данным СМИ, парижан не устраивает ситуация, при которой нападающий уйдёт летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры для того, чтобы либо продать его, либо продлить с ним договор.

В частности, Мбаппе не попал в состав команды на предсезонный тур по Японии.

Ранее профсоюз футболистов Франции выступил в защиту Мбаппе, исключённого из состава ПСЖ.