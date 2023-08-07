Онрубия: Мбаппе будет тренироваться с «нежелательными» игроками ПСЖ
Мбаппе будет работать в таком режиме как минимум до конца следующей недели, сообщает испанский комментатор Лиги 1 Андрес Онрубия.
Отмечается, что игрок по-прежнему намерен остаться у «парижан» до конца контракта, истекающего в 2024 году.
Напомним, что форвард был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о возможном переходе Мбаппе в мадридский «Реал».