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Алькарас: каждый болельщик «Реала» хочет, чтобы Мбаппе был в Мадриде

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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
Алькарас: каждый болельщик «Реала» хочет, чтобы Мбаппе был в Мадриде
  • Gettyimages.ru

«Каждый болельщик «Реала» хочет, чтобы Мбаппе был в Мадриде. Надеюсь, мы прочитаем новости о том, что он переходит в «Реал», потому что мне бы это понравилось», — цитирует Алькараса MadridXtra.

Напомним, что форвард был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что фотография Мбаппе удалена с официального сайта ПСЖ.

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