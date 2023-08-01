Marca: фотография Мбаппе удалена с официального сайта ПСЖ

Фотография нападающего Килиана Мбаппе удалена с официального сайта «Пари Сен-Жермен».

При запуске страницы сайта основного состава виден постер с изображениями игроков команды, на котором сейчас есть Неймар, Марко Верратти и Маркиньос, но отсутствует Килиан Мбаппе, сообщает Marca.

Форвард был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с ПСЖ.