Marca: фотография Мбаппе удалена с официального сайта ПСЖ
- Gettyimages.ru
При запуске страницы сайта основного состава виден постер с изображениями игроков команды, на котором сейчас есть Неймар, Марко Верратти и Маркиньос, но отсутствует Килиан Мбаппе, сообщает Marca.
Форвард был исключён из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По данным СМИ, он выставлен на трансфер. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с ПСЖ.