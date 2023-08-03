Sport: ПСЖ предлагал «Барселоне» взять в аренду Неймара в рамках сделки по Дембеле

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар мог перейти в «Барселону» на правах аренды.

По информации Sport, парижский клуб предложил включить Неймара в сделку по нападающему Усману Дембеле. В таком случае бразилец отправился бы в аренду в каталонский клуб, а Дембеле присоединился бы к ПСЖ. Но «Барселона» отказалась от такого предложения.

Напомним, что француз в скором времени перейдёт в парижскую команду за €50 млн.

Ранее сообщалось, что часть игроков «Барселоны» уже знают о намерении Дембеле перейти в ПСЖ.