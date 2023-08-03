Sport: ПСЖ предлагал «Барселоне» взять в аренду Неймара в рамках сделки по Дембеле
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По информации Sport, парижский клуб предложил включить Неймара в сделку по нападающему Усману Дембеле. В таком случае бразилец отправился бы в аренду в каталонский клуб, а Дембеле присоединился бы к ПСЖ. Но «Барселона» отказалась от такого предложения.
Напомним, что француз в скором времени перейдёт в парижскую команду за €50 млн.
Ранее сообщалось, что часть игроков «Барселоны» уже знают о намерении Дембеле перейти в ПСЖ.