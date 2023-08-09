Хави не смог подтвердить возвращение Неймара в «Барселону»
«Я не могу сказать ничего конкретного, когда речь идёт об игроках, выступающих за другие клубы. Посмотрим, что мы сможем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.
5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба.
Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.
Ранее сообщалось, что Хави опасается, что Неймар может испортить «семейную атмосферу» в «Барселоне».