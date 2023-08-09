Хави не смог подтвердить возвращение Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в клуб.

«Я не могу сказать ничего конкретного, когда речь идёт об игроках, выступающих за другие клубы. Посмотрим, что мы сможем сделать до закрытия трансферного окна 31 августа», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

5 августа Неймар удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба.

Напомним, что бразилец в 2017 году перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее сообщалось, что Хави опасается, что Неймар может испортить «семейную атмосферу» в «Барселоне».