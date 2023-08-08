Sport.es: саудовский клуб может подписать Неймара и отдать в аренду в «Барселону»

Футбольный клуб из Саудовской Аравии может приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и отдать его в аренду в «Барселону».

Саудовский клуб представит официальное предложение, а позже отдаст игрока в аренду на год и будет выплачивать зарплату, потому что каталонцы из-за финансовых проблем не могут оплатить бразильцу полную сумму, сообщает Sport.es.

Отмечается, что в арендное соглашение будет включено коммерческое условие, благодаря которому «Барса» может провести товарищеский матч в Саудовской Аравии.

По информации Footmercato, игрок получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой €300—400 млн.

5 августа бразилец удалил из социальной сети информацию о том, что он является игроком парижского клуба. В 2017 году он перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные €222 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перейти в ПСЖ вслед за Усманом Дембеле.