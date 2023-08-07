Неиссякаемая магия: Месси оформил дубль в третьем матче подряд и вывел «Интер Майами» в четвертьфинал Кубка лиг

Лионель Месси помог «Интеру» пробиться в четвертьфинал североамериканского Кубка лиг. В гостевом матче с «Далласом» он открыл счёт уже в дебюте, воспользовавшись передачей Жорди Альбы с фланга. Однако партнёры в ответ позволили хозяевам отличиться четырежды. В концовке аргентинец спас команду едва ли не в одиночку. Сначала после его подачи со стандарта Марко Фарфан срезал мяч в собственные ворота, а затем сам семикратный обладатель «Золотого мяча» за пять минут до конца основного времени нанёс потрясающий удар со штрафного. А в серии пенальти он также реализовал свою попытку.

Лионель Месси продолжает творить историю в США. С ним в составе не хватающий звёзд с небес в нынешнем году «Интер Майами» одержал две победы на групповом этапе Кубка лиг, а в 1/8 финала оказался сильнее «Орландо». Далее аргентинца ждало испытание жарким Техасом, где в августе температура воздуха днём превышает +40 °С, и крепким местным «Далласом», ведущего, в отличие от коллектива Дэвида Бекхэма, борьбу за попадание в плей-офф MLS. Но семикратный обладатель «Золотого мяча» справился с очередной преградой на своём пути.

Более того, уже на шестой минуте гости открыли счёт. Причём гол вызвал приятное чувство ностальгии у поклонников «Барселоны». Жорди Альба, также пополнивший состав команды летом, подключился к атаке по левому флангу, получил своевременный пас и аккуратно покатил мяч на линию штрафной Месси. Аргентинец на доли секунды остался в одиночестве, и этого ему хватило, чтобы пробить в ближний угол без шансов для вратаря. Судьи проверили эпизод на предмет офсайда, но не обнаружили нарушений. Вскоре форвард едва не оформил дубль. Отличной разрезающей передачей он вывел партнёра практически один на один с Мартеном Пасом, но тот не сумел переиграть его. Зато сам Лионель первым успел на добивание и красиво перебросил мяч через голкипера, однако того на линии подстраховал защитник.

Если в атаке у «Интера» после прихода звезды проблем нет, то о защите этого сказать нельзя. Подопечные Херардо Мартино регулярно пропускают и проваливаются в обороне. Не помогает даже присутствие опытного Сергея Кривцова, проведшего 32 встречи за сборную Украины. Вот и на этот раз гости дважды позволили сопернику отличиться в концовке первого тайма. Сначала Факундо Томасу никто не помешал замкнуть прострел с левого края. А затем «Даллас» убежал в контратаку, и Бернард Камунго в чужой штрафной спокойно ушёл от двоих оппонентов и вратаря и покатил мяч в пустые ворота с острого угла.

По истечении часа встречи положение команды Месси вовсе показалось безвыходным. И вновь она сама подарила сопернику гол. Алан Веласко выполнил навес со штрафного, назначенного практически у боковой на почтительном отдалении от ворот, но никто не сумел выбить мяч, а Дрейк Коллендер оказался не готов к тому, что тот нырнёт в сетку.

Если бы у «Интера» не было легенд «Барселоны», противостояние можно было бы завершать досрочно. Но с игроками столь высокого класса шансы оставались. Всего спустя пару минут они помогли отличиться только что вышедшему на замену 18-летнему талантливому аргентинцу Бенджамину Кремаски. Десятый номер шикарным пасом разрезал оборону «Далласа», а Альба вывел резервиста на удар с близкого расстояния. Едва ли он мог представить, что второй гол за коллектив ему помогут забить такие мастера. Однако практически моментально подопечные Мартино пропустили. Побежав сравнивать счёт, они совершили ещё одну грубую ошибку на своей половине. Роберт Тэйлор срезал снаряд в сетку, пытаясь прервать прострел.

В такой ситуации Месси ничего не оставалось, кроме как взять дело в свои руки. В концовке он фактически в одиночку спас партнёров. Для этого ему оказалось достаточно двух стандартных положений. В первом случае семикратный обладатель «Золотого мяча» выполнил классную подачу, и Марко Фарфан невольно поразил собственные ворота. Далее настало время магии, когда капитан за пять минут до конца основного времени заработал штрафной в идеальной для себя точке. Мартен Пас пытался перестраховаться, выстроив внушительную стенку из четырёх футболистов. Плюс в ноги им лёг ещё один человек. Но Лионеля это нисколько не смутило. С волшебной левой он пробил точно в ближнюю девятку, обесценив красивый полёт вратаря.

На трибунах в это время царило форменное безумие. Особенно ликовал в VIP-зоне Бекхэм. Его можно понять, ведь новичок забил уже второй гол со штрафного в концовке. Только в дебютной встрече с «Крус Асуль» его выстрел в компенсированное время принёс победу. Всего же в активе нападающего теперь значится 64 таких мяча в карьере, и по данному показателю он обходит Криштиану Роналду, у которого на четыре меньше.

В результате судьба противостояния решилась в серии пенальти, где совершивший впечатляющее спасение «Интер» просто не имел права уступить. Капитан подошёл к точке первым и уверенно пробил в правый от себя угол. Не промахнулся и Серхио Бускетс, хотя Пас пытался сбить его с толку, рукой показывая, куда собирается прыгать. Единственную осечку в лотерее допустил Пэкстон Помикал, отправивший мяч выше створа. А победу гостям принёс выстрел юного Кремаски.

«Все ребята меня поздравили, и все мы были рады, что смогли отыграться и в итоге вырвать победу в серии пенальти. Это необыкновенный момент, прекрасный для клуба, но нам нужно продолжать совершенствоваться. Впереди ещё будут трудные матчи, но мы знаем, что можем бороться до последней минуты», — радовался футболист.

Его выход на замену позволил «Интеру» переломить ход неудачно складывающегося противостояния, но главным героем опять стал Месси. Команда после его прихода преобразилась, одержала четыре победы подряд и вышла в четвертьфинал Кубка лиг. Сам форвард в этих встречах отличился семь раз, оформив три дубля подряд, и отдал одну результативную передачу. Едва перебравшись в США, он уже догнал лучшего бомбардира коллектива в текущем сезоне Хосефа Мартинеса. Неудивительно, что Мартино после каждой игры не перестаёт радоваться магии подопечного.

«У нас лучший футболист в мире. Этого нельзя упускать из внимания. Когда выпадают моменты, команда у нас убойная. Нам повезло играть с ним вместе, и сегодня Лео в очередной раз доказал свою исключительную значимость. Чаще всего, когда он исполняет штрафной с этой точки — и так, наверное, только с ним, — чувствуешь, что будет гол. Обычно думаешь, что штрафной удар в 90% случаев не реализуется. А когда бьёт он, даёшь разве что 10%, что гола не будет, а 90% — что будет», — цитирует специалиста ESPN.

Наставникам соперников остаётся лишь с горечью восхищаться действиями звезды. Например, главный тренер «Далласа» Нико Мартинес Эстевес посетовал, что Лионель способен точно пробить с любого стандарта.

«Ясно, что для него штрафной в этой части поля — как для другого пенальти. Так и есть, — сказал Эстевес. — Думаю, и говорить тут особо не о чем. Все это видят, и он в этом очень стабилен. Только и надеешься, что мяч вылетит за пределы поля или что сам он упадёт при разбеге», — резюмировал Эстевес.