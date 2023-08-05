Уборщика стадиона «Интер Майами» уволили за взятый у Месси автограф

Уборщика, работавшего на стадионе «Интер Майами», колумбийца Кристиана Саламанку уволили после того, как он взял автограф у нападающего клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) Лионеля Месси.

«Я чистил туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Когда подъехал автобус и вышли футболисты, я был там. Последним выходил Лионель. Я позвал его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Месси дал мне свой автограф», — приводит слова Саламанки La Nación.

По его словам, после этого приехала охрана и вывела его со стадиона.

«Меня уволили с работы, но это стоило каждой секунды», — сказал он.

Колумбиец, живущий в Майами полтора года, работал на последнем матче «Интер Майами» в качестве уборщика. Всем работникам стадиона предписано придерживаться профессионального поведения и запрещается просить автографы у игроков.

Ранее сообщалось, что дубль Месси принёс «Интер Майами» победу над «Орландо» в матче Кубка лиг.