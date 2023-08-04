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Акинфеев назвал Месси лучшим футболистом, против которого играл

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, кто лучший игрок, против которого он когда-либо играл.
Акинфеев назвал Месси лучшим футболистом, против которого играл
  • © AP Photo/Rebecca Blackwell

«Наверное, Месси. Я один раз играл против Лионеля, и он мне не забил!» — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале «Шоу Известь».

37-летний россиянин является воспитанником ЦСКА, в составе которого провёл всю карьеру. Вратарь — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев высказался о переходах бывших игроков ЦСКА Марио Фернандеса и Хесуса Медины в санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

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