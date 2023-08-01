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Акинфеев — о переходах Фернандеса в «Зенит» и Медины в «Спартак»: пускай уходят куда хотят

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходах бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса в санкт-петербургский «Зенит» и экс-полузащитника красно-синих Хесуса Медины в московский «Спартак».
Акинфеев — о переходах Фернандеса в «Зенит» и Медины в «Спартак»: пускай уходят куда хотят
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь. Фернандес — это Фернандес. У Марио своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Вот Медина ушёл в «Спартак». Мне что орать об этом? Пускай уходят куда хотят, господи», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

Вратарь ответил на упрёк болельщиков ЦСКА в свой адрес о том, что не говорит об этом в прессе.

«Успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить. Во-вторых, всё было сказано руководством нашей команды. Да и сам Фернандес наговорил, всё что можно и нельзя. Зачем я ещё туда полезу? Это выбор Марио. В Питере холоднее, пускай там мерзнёт», — заявил он.

17 июля Фернандес подписал с санкт-петербургским клубом контракт до 2024 года. Парагваец перешёл к красно-белым неделей ранее, подписав трёхлетнее соглашение. 

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что у Медины телефон разрывался от злых комментариев после ухода из ЦСКА.

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