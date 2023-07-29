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Чернов: у Медины телефон разрывался от злых комментариев после перехода в «Спартак»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что Хесус Медина был поражён сильной негативной реакцией со стороны болельщиков после перехода из ЦСКА.

«Медина сказал, что у него тоже телефон разрывается. Говорю: «Ничего, привыкай. В таких командах за тобой всегда будут пристально следить. Надо стиснув зубы работать дальше и доказывать, на что ты способен», — цитирует Чернова Sport24.

10 июля 2023 года 26-летний парагваец перешёл из ЦСКА в «Спартак», подписав с красно-белыми контракт на три года.

Полузащитник пропустил встречу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» из-за травмы. И игру групповой стадии Кубка России с «Краснодаром».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Медина сможет сыграть с «Краснодаром».

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