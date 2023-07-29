Чернов: у Медины телефон разрывался от злых комментариев после перехода в «Спартак»
«Медина сказал, что у него тоже телефон разрывается. Говорю: «Ничего, привыкай. В таких командах за тобой всегда будут пристально следить. Надо стиснув зубы работать дальше и доказывать, на что ты способен», — цитирует Чернова Sport24.
10 июля 2023 года 26-летний парагваец перешёл из ЦСКА в «Спартак», подписав с красно-белыми контракт на три года.
Полузащитник пропустил встречу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» из-за травмы. И игру групповой стадии Кубка России с «Краснодаром».
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Медина сможет сыграть с «Краснодаром».