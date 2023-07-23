Абаскаль надеется, что Медина сможет сыграть с «Краснодаром» в матче Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил надежду, что новичок команды Хесус Медина сможет сыграть в предстоящем матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».

«Надеюсь, он будет готов к матчу с «Краснодаром». Он действительно близок к возвращению в общую группу, но у него травма икроножной мышцы. Она всегда опасная и особенная», — цитирует Абаскаля РИА Новости.

18 июля 26-летний парагваец пропустил товарищескую встречу московской команды с азербайджанским «Нефтчи» (2:0) из-за травмы.

Медина перешёл в «Спартак» из ЦСКА 10 июля 2023 года. По данным СМИ, красно-белые заплатили за полузащитника порядка €6 млн.

Матч между красно-белыми и «Краснодаром» состоится 27 июля.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что Медина не был включён в заявку на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом» по медицинским причинам.