Зеленов сообщил, что Медина не сыграет с «Оренбургом» из-за микротравмы
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«Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
18 июля 26-летний парагваец пропустил товарищескую встречу московской команды с азербайджанским «Нефтчи» (2:0) из-за травмы.
Медина перешёл в «Спартак» из столичного ЦСКА 10 июля 2023 года. По данным СМИ, красно-белые заплатили за полузащитника порядка €6 млн.
Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдёт 23 июля на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 17:30 мск.
Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не стал винить Медину за переход в «Спартак».