Зеленов сообщил, что Медина не сыграет с «Оренбургом» из-за микротравмы

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что полузащитник Хесус Медина не включён в заявку на матч первого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом» по медицинским причинам.

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