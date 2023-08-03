Ни матча без гола: Месси оформил дубль и вывел «Интер Майами» в 1/8 финала Кубка лиг

Лионель Месси стал главным героем матча первого раунда плей-офф Кубка лиг с участием «Интера» и «Орландо». Встреча началась на 95 минут позже запланированного времени из-за сильного ливня, но это не помешало аргентинцу оформить второй дубль в составе команды из Майами и помочь ей впервые в истории выйти в 1/8 финала турнира. При этом в первом тайме семикратный обладатель «Золотого мяча» заработал первую жёлтую карточку после переезда в США, а во втором чуть было не получил травму.

Дебютный отрезок Лионеля Месси в Северной Америке получается поистине голливудским. В двух первых матчах в составе «Интер Майами» семикратный обладатель «Золотого мяча» забил трижды, один раз ассистировал партнёрам и тем самым помог аутсайдеру MLS выйти в плей-офф Кубка лиг — турнира, где сильнейшего выявляют команды из североамериканского и мексиканского первенств. А затем он стал главным героем встречи 1/16 финала с «Орландо Сити», сюжет которой получился ещё более киношным. И дело не только в очередном дубле аргентинской звезды, но и в разбушевавшейся стихии.

Игроки «Интера» прибыли на «Драйв Пинк Стэдиум» за 45 минут до начала противостояния с «Орландо», но не успели выйти на разминку, как на город обрушился ливень. Дренажная система стадиона не справилась с таким количеством воды, вследствие чего поле за считаные минуты превратилось в огромную лужу. В итоге работники арены сумели устранить последствия и переноса встречи удалось избежать, но стартовала она более чем на полтора часа позже запланированного времени.

Таким образом, матч стал ещё более примечательным, хотя и без этого поводов было достаточно. Взять хотя бы дебют на американской земле Жорди Альбы, чья презентация в качестве новичка «Интера» состоялась перед стартовым свистком. Легенда «Барселоны» подписал контракт с новым клубом ещё 20 июля, но продемонстрировать мастерство перед местной публикой сумел лишь две недели спустя.

Испанец вышел на замену в середине второго тайма, составив компанию бывшим партнёрам по каталонской команде в лице Месси и Серхио Бускетса. Но результативными действиями он не отметился, а в концовке вообще потерял позицию и позволил Сесару Араухо поразить ворота хозяев. Благо партнёр уругвайца по коллективу залез в положение «вне игры», чем дал основание для отмены гола.

К этому моменту «Орландо» уже уступал со счётом 1:3. Месси не стал дожидаться появления на поле Альбы и вывел свою команду вперёд уже на седьмой минуте, завершив эффектную многоходовку с участием Бускетса и Роберта Тейлора, постепенно укрепляющегося в статусе его главного подносчика снарядов. Около недели назад финский вингер английского происхождения помог ему забить второй мяч в матче с «Атлантой», а теперь вырезал элегантный заброс в центр штрафной, после чего аргентинцу оставалось лишь «расстрелять» голкипера соперника с пары метров.

После этого оппоненты обменялись голами. На 17-й минуте паритет восстановил тот же Араухо, но уже в начале второго тайма хозяев вновь вывел вперёд Жозеф Мартинес, который сам заработал и реализовал пенальти. Однако некоторое время спустя те чуть было не лишились главной звезды. В результате столкновения с соперником Месси получил плечом в челюсть и несколько минут не мог прийти в себя. Причём травму новоиспечённому лидеру «Интера» чуть было не нанёс не кто иной, как Маурисио Перейра — бывший хавбек «Краснодара». Он перебрался в США летом 2019 года и уже дослужился до звания капитана «Орландо».

Сам Месси, кстати, тоже не стеснялся действовать жёстко, а временами и довольно грязно. Ещё в первой половине он ударил сзади по ноге Вильдера Картахену, за что получил дебютную жёлтую карточку после переезда в Майами. А уже несколько минут спустя он мог быть наказан и второй за толчок Араухо. Впоследствии нервозность стала сказываться и на игре Лионеля в атаке. Сначала он не сумел реализовать отличный момент и попал в штангу из выгодного положения, а потом неидеально исполнил штрафной.

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Но всё же именно Месси сказал веское слово и упрочил преимущество «Интера» на 72-й минуте. Аргентинец начал атаку, классной разрезающей передачей бросив в прорыв Тейлора, а тот транзитом через Мартинеса вернул мяч своему капитану. Легендарный форвард не сплоховал и с пары метров вновь застал врасплох вратаря, неотразимо пробив с неудобной правой ноги.

Таким образом, «Интер Майами» одержал третью победу подряд в Кубке лиг и впервые в истории добрался до 1/8 финала турнира, где померится силами с середняком Западной конференции MLS — «Далласом». А Месси на пару с соотечественником Германом Бертераме из «Монтеррея» возглавил таблицу лучших бомбардиров. У обоих в активе по пять точных ударов.

«С ним самые сложные вещи стали проще. Но мы говорим об игроке, который на самом высоком уровне соревнований забивает 40 голов за сезон. Нет ничего нелогичного в том, что Месси записал на свой счёт пять мячей в трёх встречах. Иногда мне кажется, что мы слишком усердствуем, придумывая более громкие прилагательные. Всё сводится к разговору о лучшем футболисте в мире. Он делал то же самое в течение 17—18 лет. Сказал, что приехал сюда, чтобы соревноваться и побеждать, и оправдывает свои слова», — сказал после матча главный тренер «Интера» Херардо Мартино.