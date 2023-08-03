Черданцев: несправедливо, что Буффон не получил «Золотой мяч»
«Считаю большой несправедливостью, что Буффон не получил «Золотой мяч». Все всегда обращают внимание только на тех, кто забивает голы, а с появлением интернета с этим всё стало только хуже. Вратари для больших компаний ― почти никто», — цитирует Черданцева «Чемпионат».
2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995-го по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».
Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).
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