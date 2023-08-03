Черданцев: несправедливо, что Буффон не получил «Золотой мяч»

Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на то, что Джанлуиджи Буффон завершил спортивную карьеру.

«Считаю большой несправедливостью, что Буффон не получил «Золотой мяч». Все всегда обращают внимание только на тех, кто забивает голы, а с появлением интернета с этим всё стало только хуже. Вратари для больших компаний ― почти никто», — цитирует Черданцева «Чемпионат».

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995-го по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее Кафанов объяснил, почему Буффон не перешёл в «Рубин».