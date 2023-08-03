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Кафанов объяснил, почему Буффон не перешёл в «Рубин»

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Экс-тренер «Рубина» Виталий Кафанов рассказал о несостоявшемся трансфере итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона в казанский клуб.

«Если бы я пригласил Буффона в «Рубин», то перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в «Рубине», и мои бы коллеги меня не поняли. Ведь сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

2 августа Буффон объявил о завершении карьеры. Он является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995-го по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году и завоевал серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее Килиан Мбаппе пожелал Джанлуиджи Буффону удачи после завершения карьеры.

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