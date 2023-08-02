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Мбаппе — Буффону: было честью пересечься с легендарной карьерой

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пожелал итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону удачи после завершения карьеры.
Мбаппе — Буффону: было честью пересечься с легендарной карьерой
  • Gettyimages.ru

«Для меня было огромной честью иметь возможность встретиться с вами и пересечься с вашей легендарной карьерой. Золотой человек с драгоценными советами, которые я буду хранить при себе всю жизнь. Доброго пути, и, прежде всего, спасибо», — написал Мбаппе в Twitter.

45-летний Буффон является воспитанником академии «Пармы». За итальянский клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», в котором провёл 17 лет и десять раз выигрывал чемпионат Италии. В 2018-м игрок перешёл в «Пари Сен-Жермен». В 2021 году вратарь вновь вернулся к «крестоносцам».

Со сборной Италии голкипер стал чемпионом мира в 2006 году и получил серебро чемпионата Европы (2012).

Ранее Буффон объявил о завершении карьеры.

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