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Дубль и голевая передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Атланта Юнайтед»

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«Интер Майами» одержал победу над «Атланта Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Кубка лиг.

Встреча проходила на «ПНК Стэдиум» в Форт-Лодердейле и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль и голевую передачу на свой счёт записал нападающий Лионель Месси.

Таким образом, «Интер Майами» вышел в 1/8 финала турнира. «Атланта Юнайтед» и «Крус Асуль» в очном противостоянии решат судьбу второй путёвки в плей-офф.

Напомним, что 36-летний аргентинец дебютировал за американский клуб в игре с «Крус Асуль», забив свой первый гол за «цапель» со штрафного на 94-й минуте.

Ранее совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о дебюте Месси за команду.

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