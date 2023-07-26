Дубль и голевая передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Атланта Юнайтед»
Встреча проходила на «ПНК Стэдиум» в Форт-Лодердейле и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев дубль и голевую передачу на свой счёт записал нападающий Лионель Месси.
Таким образом, «Интер Майами» вышел в 1/8 финала турнира. «Атланта Юнайтед» и «Крус Асуль» в очном противостоянии решат судьбу второй путёвки в плей-офф.
Напомним, что 36-летний аргентинец дебютировал за американский клуб в игре с «Крус Асуль», забив свой первый гол за «цапель» со штрафного на 94-й минуте.
Ранее совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о дебюте Месси за команду.