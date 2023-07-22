Бекхэм — о дебюте Месси за «Интер Майами»: всё так и должно было закончиться

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о дебюте нападающего Лионеля Месси за американский клуб в матче с «Крус Асуль».

«Честно говоря, как только увидел назначенный штрафной, я подумал, что всё так и должно закончиться. Сегодняшний вечер был такой волнительный для наших болельщиков. Все эти люди пришли сюда, чтобы просто увидеть, как Лео выходит на поле, не говоря уж о том, что он сделал», — приводит слова Бекхэма пресс-служба MLS.

Встреча на стадионе «Интер Майами» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Херардо Мартино.

В составе «Интер Майами» мячи забили Роберт Тэйлор на 44-й минуте и Лионель Месси со штрафного на 94-й (90 + 4). У «Крус Асуль» на 65-й отличился Уриэль Антуна.

Ранее Мартино оценил дебют Месси за «Интер Майами».