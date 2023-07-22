Мартино оценил дебют Месси за «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о дебюте нападающего Лионеля Месси в матче с «Крус Асуль».

«Это фильм, который мы уже видели. Знаете, для Месси это обычное дело. Выглядит абсолютно обычным, но это не так... мы говорим о великом игроке», — приводит слова Мартино Denver Post.

Встреча на стадионе «Интер Майами» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Мартино.

В составе «Интер Майами» мячи забили Роберт Тэйлор на 44-й минуте и Лионель Месси со штрафного на 94-й (90 + 4). У «Крус Асуль» отличился Уриэль Антуна.

Ранее Месси высказался о своём дебюте за «Интер Майами».