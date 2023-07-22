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Месси — о дебюте за «Интер Майами»: было важно удачно стартовать

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём дебюте за клуб.

«Мы хотели начать с победы для наших болельщиков. Было важно удачно стартовать. У меня был последний шанс попытаться забить, и, к счастью, у меня получилось», — приводит слова Месси The Sun.

Встреча на стадионе «Интер Майами» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Мартино.

В составе «Интер Майами» мячи забили Роберт Тэйлор на 44-й минуте и Лионель Месси со штрафного на 94-й (90+4). У «Крус Асуль» отличился Уриэль Антуна.

Ранее «Интер Майами» объявил о переходе Альбы.

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