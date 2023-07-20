«Интер Майами» объявил о переходе Альбы

«Интер Майами» объявил о переходе защитника Жорди Альбы.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Срок контракта не разглашается.

Альба покинул «Барселону» в мае 2023 года. С каталонским клубом он становился шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, одержал победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.

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