Узнать больше

«Интер Майами» объявил о переходе Альбы

Короткая ссылка
«Интер Майами» объявил о переходе защитника Жорди Альбы.
«Интер Майами» объявил о переходе Альбы
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Срок контракта не разглашается.

Альба покинул «Барселону» в мае 2023 года. С каталонским клубом он становился шестикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка страны, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, одержал победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ.

Ранее Дэвид Бекхэм назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси величайшим игроком в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить