Бекхэм: Месси — величайший игрок в истории

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси величайшим игроком в истории.

«В наш город и наш клуб перешёл величайший игрок в истории. И это привлекло много внимания во всём мире, чего мы всегда хотели. Презентацию Лео посмотрели 3,5 млрд зрителей, это очень большое число», — цитирует Бекхэма ESPN Argentina.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он будет играть под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

Ранее сообщалось, что Месси провёл первую тренировку в составе «Интер Майами».