Гол со штрафного в добавленное время, дубль за 15 минут: Месси с первых матчей начал сводить Америку с ума

Карьера Лионеля Месси в «Интере Майами» складывается более чем удачно. В дебютном матче он, выйдя на замену, принёс новой команде победу над «Крус Асуль» в добавленное ко второму тайму время красивым ударом со штрафного, который сам же и заработал. А во встрече с «Атлантой» аргентинец, впервые появившись в основе и получив капитанскую повязку, оформил дубль за 15 минут и ассистировал партнёру. Как семикратный обладатель «Золотого мяча» ворвался в MLS — в материале RT.

Последние месяцы болельщики всего мира наблюдали за увлекательной сагой о выборе Лионелем Месси нового клуба. Многие ждали, что он соблазнится на огромные деньги «Аль-Ахли» или вернётся в «Барселону». Однако аргентинец неожиданно решил продолжить карьеру в «Интере Майами», совладельцем которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

И семикратному обладателю «Золотого мяча» не понадобилось много времени на раскачку. Он с первых матчей начал демонстрировать свой высочайший класс. В двух стартовых встречах форвард забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Кажется, такого дебюта от него не ждали даже самые оптимистично настроенные поклонники.

Появление новичка экстра-класса не замедлило сказаться на результатах скромной команды, которая в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата MLS занимает последнее место. С аргентинцем в составе «Интер» одержал две победы в Кубке Лиги, где собраны все коллективы MLS и мексиканской Liga MX, и пробился в плей-офф.

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А первый матч легенды навсегда войдёт в историю, ведь он складывался словно по голливудскому сценарию. Нападающий появился на замену по ходу второго тайма встречи с «Крус Асуль», когда его партнёры вели в счёте. Однако спустя всего несколько минут Уриэль Антуна восстановил статус-кво. Месси активно вошёл в игру. Расположившись под нападающими, он грамотно управлял атаками и хитрыми передачами искал впереди партнёров. Но, разумеется, особое взаимопонимание у него было налажено с другом по «Барселоне» Серхио Бускетсом. Тот не раз находил аргентинца классными разрезающими пасами. После одного из них аргентинец убежал к чужим воротам, обыграл защитника и покатил на пустые одноклубнику, но судья зафиксировал офсайд.

Развязка наступила на 93-й минуте, хотя добавлено было всего две, когда Лионель, подхватив мяч возле чужой штрафной, вынудил оппонента нарушить правила. Футболист получил возможность пробить с идеальной позиции с рабочей левой и не имел права ей не воспользоваться. Он аккуратно отправил мяч в обвод стенки в ближнюю девятку. Удар был не самым сильным, но настолько точным, что вратарь ничего не сумел сделать.

Далее на стадионе началось форменное безумие. Трибуны, казалось, вот-вот рухнут от ликования зрителей. Бекхэм всплакнул, а другой совладелец клуба Хорхе Маэс, словно не веря своему счастью, потрясал кулаками.

«Честно признаться, увидев, что назначили штрафной, я тут же подумал: «Этим всё и должно было кончиться», — особенно, когда на поле такие игроки как Лео и Серхио Бускетс. Они создают подобные моменты. Потрясающий вечер для наших болельщиков, для всех тех, кто собрался здесь ради одного только выхода Лео, не говоря уже о том, что он продемонстрировал. Сегодня сбылась мечта всех на этом стадионе — они увидели, как Лео вышел и выступил», — цитирует Бекхэма MLSsoccer.

Сам Месси повёл себя максимально скромно. Забив, он в первую очередь побежал к своим трём сыновьям и обнял их. После игры он неожиданно посвятил мяч получившему травму в первом тайме и досрочно покинувшему поле Иану Фрею.

«Мы хотели начать с победы для тех, кто присутствовал на арене. Было важно начать с победы. Я получил последний шанс забить, и мне повезло: мяч залетел в ворота», — сказал Месси.

Более того, форвард в честь памятного события сделал товарищам по коллективу подарки — специальные розовые наушники в цветах клуба и с его гербом. В них уже после следующего матча общался с журналистами Деандре Йедлин.

Ну а Месси спустя всего несколько дней продолжил сводить США с ума. «Интер» сошёлся дома с «Атлантой», а Лионель впервые получил место в стартовом составе с капитанской повязкой в придачу и уже в дебюте произвёл фурор. Всего 15 минут ему хватило, чтобы оформить дебютный дубль. Сначала аргентинец, воспользовавшись очередным классным забросом Бускетса, убежал на рандеву с Брэдом Гузаном, но пробил в штангу. Однако никто не помешал форварду первым оказаться на добивании. Далее он поставил точку в красивой комбинации, замкнув аккуратный прострел Роберта Тэйлора.

А ещё до перерыва последний успел довести счёт до разгромного. После этого судьба противостояния была решена. Точку же во второй половине поставил Тэйлор. А классную результативную передачу ему отдал Месси. Таким образом оба набрали по три очка.

«Он — лучший футболист в мире. Такой у него подход. По-моему, все видят, как он действует. Лионель способен творить с мячом всё, что угодно. Каждый раз принимает правильные решения. Игра вместе с ним — сбывшаяся мечта», — цитирует финна USA Today.

Сам Месси успел установить очередное историческое достижение — забил 100 разным командам за карьеру. Более того, он помог «Майами» одержать одну из самых крупных побед. Главный тренер Херардо Мартин решил убрать с поля главного героя на 78-й минуте, и трибуны моментально на глазах опустели. Досматривать игру без чемпиона мира болельщикам было неинтересно.

«Мы сыграли хорошо, не можем этого отрицать. Но я думаю, это только начало», — заявил наставник.

К слову, благодаря приезду аргентинца, на местных стадионах теперь можно встретить целую россыпь звёзд. Игру с «Крус Асуль» посетили Леброн Джеймс, Серена Уильямс и Ким Кардашьян вместе с детьми. На матч с «Атлантой» пришли рэпер Дидди, певица Камила Кабело, бывшая звезда НБА Рэй Аллен и известный хип-хоп исполнитель DJ Khaled.

С сыном последнего произошла ситуация, которая ещё раз наглядно подчеркнула человечность футболиста при всём его статусе и регалиях. Именно мальчику посчастливилось вывести нападающего на поле. Однако ребёнок так разволновался, что заплакал. Увидев это, Месси, сам отец троих сыновей, попытался его успокоить. Уже после финального свистка DJ Khaled поблагодарил спортсмена за теплоту и сфотографировался с ним.

Да и вся семья аргентинца тоже находится сейчас с ним в Майами. Например, счастливую жену Антонеллу Рокуццо камеры выхватывали после каждого результативного удара супруга во встрече с «Атлантой». А в перерыве старший ребёнок 10-летний Тиаго даже сам появился на поле, причём изобразив походу Конора Макгрегора. Но самым тёплым моментом стали объятия мамы семикратного обладателя «Золотого мяча» Селии с Бекхэмом после второго гола.

Эмоции совладельца клуба можно понять, ведь трансфер Месси стал настоящим национальным событием для США. Трансляции матчей с его участием, кажется, будут регулярно обновлять рекорды. Так, противостояние с «Крус Асуль» посмотрели 12,5 млн. человек. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.

Карьера же нападающего в «Интере» только начинается. Следующую игру он проведёт 2-4 августа в рамках первого раунда плей-офф Кубка лиги. В MLS же ему предстоит дебютировать поединком с «Шарлотт» 21 августа.