Джеймс назвал невероятным первый гол Месси за «Интер Майами»
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«Месси отличился победным голом в дебютной игре в MLS. Невероятный» — написал Джеймс в социальных сетях.
Встреча на стадионе «Интер Майами» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Херардо Мартино.
В составе «Интер Майами» мячи забили Роберт Тэйлор на 44-й минуте и Лионель Месси со штрафного на 94-й (90 + 4). У «Крус Асуль» на 65-й отличился Уриэль Антуна.
Ранее Бекхэм высказался о дебюте Месси за американский клуб в матче с «Крус Асуль».