Джеймс назвал невероятным первый гол Месси за «Интер Майами»

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил первый забитый мяч нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в дебютном матче с «Крус Асуль».

«Месси отличился победным голом в дебютной игре в MLS. Невероятный» — написал Джеймс в социальных сетях.

Встреча на стадионе «Интер Майами» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Херардо Мартино.

В составе «Интер Майами» мячи забили Роберт Тэйлор на 44-й минуте и Лионель Месси со штрафного на 94-й (90 + 4). У «Крус Асуль» на 65-й отличился Уриэль Антуна.

Ранее Бекхэм высказался о дебюте Месси за американский клуб в матче с «Крус Асуль».