Полузащитник «Интер Майами» Тэйлор назвал Месси лучшим футболистом в мире

Полузащитник «Интер Майами» Роберт Тэйлор оценил игру нападающего команды Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа Кубка лиг против «Атланта Юнайтед».

«Месси лучший футболист в мире. Лионель может делать с мячом всё что угодно. Он принимает верные решения в ста процентах случаев», — приводит слова Тэйлора USA Today.

По его мнению, команда сильно прибавила в мастерстве с приходом 36-летнего аргентинца.

«Играть с Месси вместе — это сбывшаяся мечта», — сказал он.

Встреча проходила на «ПНК Стэдиум» в Форт-Лодердейле и завершилась со счётом 4:0. В прошедшей игре нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу.

Ранее владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что футбол в США разделится на до и после Месси.