Владелец «Интер Майами»: футбол в США разделится на до и после Месси

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас прокомментировал игру нападающего команды Лионеля Месси в матче второго тура группового этапа Кубка лиг против «Атланта Юнайтед».

«Это важно для болельщиков «Интер Майами», которые истосковались по таким моментам. Футбол в США разделится на до и после Месси», — приводит слова Маса The Guardian.

Встреча проходила на «ПНК Стэдиум» в Форт-Лодердейле и завершилась со счётом 4:0. В прошедшей игре 36-летний аргентинец оформил дубль и отдал голевую передачу.

Ранее совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о дебюте Месси за команду.