Тренер «Интер Майами»: Месси станет капитаном команды

Главный тренер клуба Главной футбольной лиги (МЛС) «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающий Лионель Месси будет назначен капитаном команды.

Капитанская повязка будет доверена аргентинскому форварду, передает слова тренера The Athletic.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

Ранее сообщалось, что Месси голом cо штрафного принёс «Интер Майами» победу в своём дебютном матче.











