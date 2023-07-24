Тренер «Интер Майами»: Месси станет капитаном команды
- AFP
- © Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Капитанская повязка будет доверена аргентинскому форварду, передает слова тренера The Athletic.
36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.
Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.
Ранее сообщалось, что Месси голом cо штрафного принёс «Интер Майами» победу в своём дебютном матче.