Нападающий Лионель Месси голом cо штрафного принёс «Интер Майами» победу в своём дебютном матче против мексиканского клуба «Крус Асуль» в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Месси реализовал штрафной удар на 94-й (90 + 4) минуте, благодаря чему его команда обыграла соперника со счётом 2:1.

Также голы в матче на 44-й минуте забили полузащитник «Интер Майами» Роберт Тэйлор, а на 65-й минуте — полузащитник клуба «Крус Асуль» Уриэль Антуна.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» представил Месси в качестве нового игрока. Сам он назвал свой переход в команду и возможность играть за неё «фантастической возможностью».