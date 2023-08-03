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Goal: Вендел надеется перейти во «Фламенго» в зимнее трансферное окно

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Полузащитник «Зенита» Вендел по-прежнему надеется подписать контракт с «Фламенго».

По информации Goal, игрок рассчитывает перейти в бразильский клуб в зимнее трансферное окно. Он заявил об этом своему окружению.

Напомним, что «Фламенго» предпринимал попытки подписать полузащитника, но «Зенит» не устроила предлагаемая сумма.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Фабио Алейшо заявил, что Вендела во «Фламенго» не будет.

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