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Месси эмоционально отреагировал на свой второй подряд дубль за «Интер Майами»

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выложил запись после дубля в ворота «Орландо Сити» в Кубке лиг.

«Отличная игра, я так рад победе! Спокойной ночи, Майами», — написал Месси в соцсетях.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Аргентинец забил два мяча. Для него дубль стал вторым подряд за американскую команду.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Месси подписал контракт с «Интер Майами» до конца сезона 2025 года.

Ранее тренер «Интер Майами» заявил, что Месси станет капитаном команды.

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