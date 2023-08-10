Мане: Роналду — один из лучших футболистов в истории
«В команде собраны отличные футболисты. Я очень хочу сыграть в чемпионате вместе с ними, чтобы сделать «Аль-Наср» по-настоящему успешным клубом», — приводит слова Мане Arab News.
По его словам, нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду помогает ему адаптироваться.
«Криштиану облегчает мне задачу. Роналду — один из лучших футболистов в истории, если не самый лучший», — сказал он.
31-летний сенегалец перешёл в «Аль-Наср» из мюнхенской «Баварии» 1 августа, подписав контракт до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка арабских чемпионов.