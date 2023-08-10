Мане: Роналду — один из лучших футболистов в истории

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане высказался о своей адаптации в клубе из Саудовской Аравии.

«В команде собраны отличные футболисты. Я очень хочу сыграть в чемпионате вместе с ними, чтобы сделать «Аль-Наср» по-настоящему успешным клубом», — приводит слова Мане Arab News.

По его словам, нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду помогает ему адаптироваться.

«Криштиану облегчает мне задачу. Роналду — один из лучших футболистов в истории, если не самый лучший», — сказал он.

31-летний сенегалец перешёл в «Аль-Наср» из мюнхенской «Баварии» 1 августа, подписав контракт до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в финал Кубка арабских чемпионов.