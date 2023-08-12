Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов 2023 года.

Встреча в Таифе на King Fahd Stadium завершилась со счётом 2:1.

Дублем отметился Криштиану Роналду, забив на 74-й и 98-й минутах. В составе «Аль-Насра» красные карточки получили Абдулела Аль-Амри и находящийся на скамейке Наваф Аль-Бушал. Судья также удалил главного тренера Луиша Каштру.

Единственный гол в составе «Аль-Хиляля» забил Ришард Мишаэл (51-я), которому ассистировал Малком.

Ранее сообщалось, что Роналду отметился голом в пятом матче подряд.