Узнать больше

Italy 24 Press News: Роналду грозит арест за то, что он перекрестился после гола за «Аль-Наср»

Короткая ссылка
Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит арест за то, что он перекрестился после гола за команду.
Italy 24 Press News: Роналду грозит арест за то, что он перекрестился после гола за «Аль-Наср»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Italy 24 Press News.

Это случилось после забитого мяча в ворота иракского клуба «Аль‑Шорта» в 1/2 финала Кубка арабских чемпионов. По закону в Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианством. Нарушителю грозит арест.

В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб». Финальная игра пройдёт 12 августа. 

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мане назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить