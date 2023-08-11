Italy 24 Press News: Роналду грозит арест за то, что он перекрестился после гола за «Аль-Наср»

Нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит арест за то, что он перекрестился после гола за команду.

Об этом сообщает Italy 24 Press News.

Это случилось после забитого мяча в ворота иракского клуба «Аль‑Шорта» в 1/2 финала Кубка арабских чемпионов. По закону в Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианством. Нарушителю грозит арест.

В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб». Финальная игра пройдёт 12 августа.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мане назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории.