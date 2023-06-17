Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поздравил экс-нападающего «Зенита» с назначением на пост главного тренера сербского «Спартака».
Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак»
  • РИА Новости

«Поздравляю Сашу Кержакова с назначением на пост главного тренера «Спартака» сербского! Желаю удачи, лёгкой работы с командой и красивой игры в матчах», — написал Быстров в Telegram-канале.

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказал мнение о Кержакове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить