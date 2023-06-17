Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поздравил экс-нападающего «Зенита» с назначением на пост главного тренера сербского «Спартака».

«Поздравляю Сашу Кержакова с назначением на пост главного тренера «Спартака» сербского! Желаю удачи, лёгкой работы с командой и красивой игры в матчах», — написал Быстров в Telegram-канале.

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказал мнение о Кержакове.