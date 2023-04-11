Генменеджер «Кармиотиссы»: сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды

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Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказал мнение о бывшем главном тренере кипрского клуба Александре Кержакове.
Генменеджер «Кармиотиссы»: сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придёт в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький», — цитирует Антониуса «Чемпионат».

40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения. Антониус 1 апреля объявил об увольнении Кержакова с поста главного тренера команды.

10 апреля российский специалист рассказал, что владелец кипрского клуба Дмитрий Пунин вмешивался в тренерский процесс.

Ранее Кержаков рассказал, что кипрский клуб не рассчитался с ним после расторжения контракта.

 

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