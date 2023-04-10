Кержаков отказался судиться с «Кармиотиссой» из-за долга по зарплате
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«Я ехал на Кипр работать, согласился на условия клуба. Эти деньги — точно не то, ради чего стоит судиться, там смешная сумма по меркам футбола. Если я подам жалобу, то встану на один уровень с «Кармиотиссой», — цитирует Кержакова Sports.
40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством кипрская команда одержала две победы и потерпела четыре поражения в семи матчах.
Ранее сообщалось, что Александр Кержаков объяснил страхом своё решение уехать из России.