Кержаков отказался судиться с «Кармиотиссой» из-за долга по зарплате

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Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, что кипрский клуб не рассчитался с ним после расторжения контракта.
Кержаков отказался судиться с «Кармиотиссой» из-за долга по зарплате
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я ехал на Кипр работать, согласился на условия клуба. Эти деньги — точно не то, ради чего стоит судиться, там смешная сумма по меркам футбола. Если я подам жалобу, то встану на один уровень с «Кармиотиссой», — цитирует Кержакова Sports.

40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством кипрская команда одержала две победы и потерпела четыре поражения в семи матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков объяснил страхом своё решение уехать из России.

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