Кержаков объяснил страхом своё решение уехать из России
- РИА Новости
«Просто была возможность уехать, и мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от Родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко», — сказал Кержаков на YouTube‑канале журналиста Нобеля Арустамяна.
По словам тренера, ему и его супруге было очень тяжело.
«Мне было страшно. Я пытался себе что‑то объяснить, но не нахожу ответов», — подытожил он.
40-летний тренер возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля.
Ранее Кержаков объяснил, почему уволился из «Кармиотиссы».
Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу бывшего одноклубника Александра Кержакова на посту главного тренера кипрской «Кармиотиссы».
Он также высказался о желании многих российских футболистов перейти в европейские клубы.