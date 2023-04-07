Кержаков объяснил страхом своё решение уехать из России

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Бывший главный тренер кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков признался, что покинул Россию из-за страха.
Кержаков объяснил страхом своё решение уехать из России
  • РИА Новости

«Просто была возможность уехать, и мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от Родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко», — сказал Кержаков на YouTube‑канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По словам тренера, ему и его супруге было очень тяжело.

«Мне было страшно. Я пытался себе что‑то объяснить, но не нахожу ответов», — подытожил он.

40-летний тренер возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля.

Ранее Кержаков объяснил, почему уволился из «Кармиотиссы».

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу бывшего одноклубника Александра Кержакова на посту главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

Он также высказался о желании многих российских футболистов перейти в европейские клубы.

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