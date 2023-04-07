Кержаков объяснил, почему уволился из «Кармиотиссы»

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, почему принял решение покинуть кипрский клуб.

«В будущем я буду тщательнее подходить к предложениям. Потому что надо было узнать, что за клуб, что за владелец, какое там отношение и почему там часто меняют тренеров. Нужно все переварить, но я уверен, что скоро соскучусь по футболу», — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу 1 апреля объявил об увольнении Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

Кержаков возглавил клуб 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу Кержакова на посту главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса Полемидия».