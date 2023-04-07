Аршавин: удивился, что Кержаков вообще поехал тренировать на Кипр

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу бывшего одноклубника Александра Кержакова на посту главного тренера кипрского «Кармиотисса».
Аршавин: удивился, что Кержаков вообще поехал тренировать на Кипр
  • РИА Новости

«Удивился, что Кержаков вообще поехал тренировать на Кипр, потому что я даже не знаю их лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили. Мы с Александром давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил — и все. С назначением я его не поздравлял, с увольнением тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим всё это. А так — было и было», — приводит слова Аршавина Sport24.

40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством кипрская команда одержала две победы и потерпела четыре поражения в семи матчах.

Ранее Кержаков раскрыл подробности своего ухода из «Кармиотиссы».

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