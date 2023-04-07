Аршавин: удивился, что Кержаков вообще поехал тренировать на Кипр

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил работу бывшего одноклубника Александра Кержакова на посту главного тренера кипрского «Кармиотисса».

«Удивился, что Кержаков вообще поехал тренировать на Кипр, потому что я даже не знаю их лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили. Мы с Александром давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил — и все. С назначением я его не поздравлял, с увольнением тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим всё это. А так — было и было», — приводит слова Аршавина Sport24.

40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством кипрская команда одержала две победы и потерпела четыре поражения в семи матчах.

Ранее Кержаков раскрыл подробности своего ухода из «Кармиотиссы».